Ozon по итогам полугодового пересмотра включен в индексы MSCI

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon по итогам полугодового пересмотра включен в индексы MSCI, сообщил индексный провайдер.

Аналитики ожидали такого решения, под вопросом при этом оставалась оценка foreign inclusion factor (FIF, применительно к российским компаниям - оценка free float), которую использует MSCI для Ozon: прогнозы колебались в диапазоне 0,2-0,35. В итоге FIF составил 0,2.

Исходя из FIF 0,2 и веса в MSCI Russia Standard в размере 0,8% пассивный приток в акции Ozon стратег BCS Global Markets Юлия Голдина оценивает минимум в $104 млн.

Параллельно MSCI повысила FIF для НЛМК до 0,25, Polymetal до 0,75 и "Московской биржи" до 0,65, что, по оценкам BCS, обеспечит приток в акции этих компаний в $50 млн, $124 млн и $13 млн соответственно. Снижен до 0,65 FIF для "Магнита", что чревато небольшим оттоком из его акций - в размере порядка $18 млн.

Все перечисленные изменения, кроме снижения FIF для "Мосбиржи", упоминались в прогнозах "ВТБ Капитала" и BCS перед полугодовым пересмотром индексов MSCI.

Все изменения вступят в силу 27 мая после закрытия торгов.