GM зафиксировал убыток в 6,3 млрд руб. от продажи Hyundai активов в РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Убыток российского подразделения американского автоконцерна General Motors (ООО "Дженерал Моторз Авто") от продажи южнокорейской Hyundai активов автозавода в Санкт-Петербурге составил 6,3 млрд руб.

Из отчетности российской "дочки" GM следует, что совокупная выручка от сделки составила 1,84 млрд руб. В частности, от продажи завода - 1,833 млрд руб., объектов незавершенного строительства - 6,6 млн руб., остатков запчастей - 748 тыс. руб.

В то же время остаточную стоимость указанных активов компания оценила в 8,146 млрд руб.: 6,532 млрд руб., 1,449 млрд руб. и 164 тыс. руб. соответственно.

Как сообщалось, в начале августа 2020 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство российской производственной "дочки" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - о получении в собственность завода General Motors в Шушарах. Ходатайство было подано ХММР в конце июля.

Сделка была закрыта 6 ноября 2020 г. Южнокорейский концерн не раскрывал производственные планы по площадке и не озвучивал сумму сделки.

"Мы сейчас прорабатываем различные сценарии. Анализируем возможности нашего завода, анализируем потребности и перспективы рынка. И мы также анализируем наш модельный ряд, потому что совершенно очевидно, что наш проект в Шушарах носит долгосрочный характер, мы смотрим на горизонт 5-8 лет. Поэтому пока, наверное, преждевременно говорить о каких-то конкретных моделях, тем более - объемах. Я думаю, в следующем году, к нашей полугодовой конференции, у нас уже будет более четкая картина, и мы сможем вам представить производственную программу второй площадки", - говорил в конце прошлого года управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году. GM продолжает продажу люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российском рынке, оказывает поддержку своим клиентам. Производственная площадка остается законсервированной.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.