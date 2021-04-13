Роснедра выставили на аукцион новосибирский угольный участок Богатырь

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Роснедра 11 июня проведут аукцион по угольному участку Богатырь Горловского месторождения в Новосибирской области. Стартовый размер платежа составляет 1,502 млрд рублей, заявки на участие принимаются до 13 мая, говорится в сообщении Роснедр.

"Участок недр содержит более 300 млн тонн запасов и 2,4 млрд тонн прогнозных ресурсов углей высококачественных антрацитов. В ближайшие 3-5 лет запасы углей могут отрабатываться в северной части участка. Для центральной и южной частей необходимо провести комплекс геологоразведочных работ, длительность которых может составлять не менее десяти лет", - сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах.

Согласно данным ведомства, запасы на участке по категории C1 составляют 95,05 млн т, C2 - 207,439 млн т, ресурсы: по P1 - 508 млн т, по P2 - 972 млн т, по P3 - 946 млн т.

"По данным властей Новосибирской области, в пределах первоочередной отработки в северной части, на расстоянии пяти километров находятся три населенных пункта (это безопасное расстояние, и оно обязательно будет предусмотрено в будущем проекте горных работ). Также требует уточнения число фактически проживающих в них жителей, так как в этих селах наблюдается сильный миграционный отток. Рядом, на более близком расстоянии, давно идет добыча угля", - отмечают в ведомстве.

"Важно, что участок выставлен именно на аукцион, возможность проведения которого согласована с Минэнерго, Минтрансом и ФАС. Учитывая экономическую значимость Горловского месторождения высококачественных антрацитов, аукцион пройдет с особыми условиями", - сообщили в Роснедрах.

Так, первое условие - гарантия транспортировки не менее 10 млн тонн в год добытого угля железнодорожным транспортом по железнодорожной ветке "Берск-Новоалтайск", примыкающей к Транссибу. Второе - строительство не менее 5 крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля. Суда должны быть построены на российских судостроительных заводах и введены в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля. И третье условие - победитель аукциона "не должен являться оффшорной компанией, а его учредители (бенефициары) должны быть налоговыми резидентами нашей страны", подчеркнули в ведомстве.

По информации источников "Интерфакса", участком интересуется угольный холдинг "Коулстар" Эдуарда Худайнатова, который в конце марта зарегистрировал новую "дочку" - ООО "Разрез Богатырь" в Новосибирской области.

Основной вид деятельности новой компании - добыча антрацита открытым способом. Вместе с тем, лицензий на разработку недр у нее пока нет.

"Коулстар" на данный момент ведет добычу угля в Хакасии, его дочернее ООО "Угольная компания "Разрез Майрыхский" владеет лицензиями на разведку и добычу каменного угля в границах участков Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения (одно из крупнейших в России, запасы оцениваются почти в 5 млрд тонн). Промышленные запасы рядового угля в технических границах лицензионных участков составляют 1,36 млрд тонн.

Объем производства составляет порядка 3 млн тонн угля в год, в дальнейшем планируется увеличение добычи до 5 млн тонн.