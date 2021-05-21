"Ростех" и Худайнатов поспорят за угольное месторождение "Богатырь"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Структура "Ростеха" - "РТ-Богатырь", две компании основного владельца "Коулстара" Эдуарда Худайнатова - "Разрез Богатырь" и "Антарес", а также малоизвестное ООО "Разрез Ташебинский" (Хакасия) подали заявки на аукцион на угольное месторождение Богатырь в Новосибирской области.

"Четыре компании подали заявки на аукцион на получение права пользования недрами участка "Богатырь" Горловского угольного бассейна. Участок расположен в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области. В ближайшие 3-5 лет запасы углей могут отрабатываться в северной части участка. Для центральной и южной частей необходимо провести комплекс геологоразведочных работ, длительность которых может составлять не менее десяти лет", - сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах.

Ранее ведомство сообщало, что запасы на участке по категории C1 составляют 95,05 млн т, C2 - 207,439 млн т, ресурсы: по P1 - 508 млн т, по P2 - 972 млн т, по P3 - 946 млн т.

В пределах первоочередной отработки в северной части, на расстоянии 5 км от месторождения находятся три населённых пункта. "Это безопасное расстояние, и оно обязательно будет предусмотрено в будущем проекте горных работ. Также требует уточнения число фактически проживающих в них жителей, так как в этих сёлах наблюдается сильный миграционный отток. К слову, рядом, на более близком расстоянии давно идёт добыча угля", - отмечает ведомство.

Аукцион пройдёт с особыми условиями. Первое условие - гарантия транспортировки не менее 10 млн тонн в год добытого угля железнодорожным транспортом по железнодорожной ветке "Бердск-Новоалтайск" примыкающей к Транссибу.

Второе условие - строительство не менее 5 крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля. При этом, суда должны быть построены на российских судостроительных заводах и введены в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля.

Третье условие - победитель аукциона не должен являться оффшорной компанией, а его учредители (бенефициары) должны быть налоговыми резидентами России.

"Коулстар" (75,1% принадлежит Худайнатову, еще 24,9% у экс-министра природных ресурсов Хакасии, гендиректора "Коулстара" Бориса Варшавского) в конце марта зарегистрировал "Разрез Богатырь" в городе Искитим Новосибирской области, где находится месторождение. Через месяц "Ростех" учредил ООО "РТ-Богатырь". Незадолго до этого госкорпорация выкупила у "А-Проперти" Альберта Авдоляна 5% в другом угольном проекте - Эльгинском угольном комплексе в Якутии.

Худайнатову также принадлежит 100% "Антареса", компания была создана в 2015 году и владеет 9,6% в Дальневосточном банке.

ООО "Разрез Ташебинский", зарегистрированный в 2007 году в Хакасии, принадлежит ее гендиректору Игорю Марканову. Чистый убыток этой компании в 2020 году составил 45 тыс. руб. при стоимости активов 3 тыс. руб., следует из данных "СПАРК-Интерфакс". В Хакасии сосредоточены основные угольные активы "Коулстара" - разрез Майрыхский с добычей 3 млн тонн угля в год и Бейский угольный кластер (на нем не велась добыча по состоянию на конец 2020 года).