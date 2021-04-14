В ЦБ не увидели рисков отключения РФ от международных платежных систем

Это будет невыгодно самим платежным системам, считает первый зампред Банка России Скоробогатова

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Банк России не видит рисков отключения РФ от международных платежных систем, для них самих это будет невыгодно, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на брифинге в среду.

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - сказала Скоробогатова.

Она отметила, что Россия продолжает развивать собственную платежную инфраструктуру.

"Наш паровоз стоит не только на запасном пути, он активно едет, то есть у нас есть с вами Национальная система платежных карт, которая прекрасно работает и закрывает вопросы карточных операций на территории России и имеет уже 13 стран, где карта "Мир" принимается. У нас есть с вами система передачи финансовых сообщений, которая тоже трафик финансовых сообщений внутри России спокойно перерабатывает, и там нет никаких ограничений производительности. У нас с вами есть система быстрых платежей, которая делает второй альтернативный канал, помимо использования карт для оплаты", - напомнила первый зампред ЦБ.

По ее словам, эти три мощных сегмента платежной инфраструктуры позволяют обеспечивать российский рынок не только бесперебойностью работы сервисов, но и услуг для граждан и бизнеса в конкуренции с другими игроками, включая международные платежные системы.

"Я считаю, что нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ, но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свое имя и завоевывали свои успехи, именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции", - заявила Скоробогатова.

Она напомнила, что в 2014 году из-за санкций платежный рынок в России столкнулся "с крайне сложной и неприятной ситуаций", некоторые банки были отключены от международных платежных систем. Это и вынудило создать Национальную систему платежных карт (НСПК) в максимально короткие сроки, отметила первый зампред ЦБ.