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Иран и Россия нашли альтернативу системе SWIFT

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Иран, Россия и ряд других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об альтернативных механизмах платежей, минуя международную межбанковскую систему SWIFT, сообщил президент Исламской республики Хасан Рухани.

Такое заявление Рухани, которого цитируют иранские СМИ, сделал в среду на заседании правительства. "Серьезная борьба с долларом уже начинается в мире", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что Тегеран начал расчеты с Турцией, Россией и Ираком при проведении торговых операций в национальных валютах.

"Настоящая борьба с долларом приведет к ослаблению и потере господства США на денежных рынках и в мировой банковской системе", - прогнозирует Рухани.

В России в настоящее время действует свой аналог SWIFT. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). С помощью СПФС российские власти решили обезопасить банки РФ от возможных проблем в случае отключения SWIFT. СПФС была презентована Банком России в декабре 2014 года.

Подключение банков к аналогу SWIFT осуществляется путем заключения соответствующих договоров с ЦБ РФ. Летом 2019 года Госдума приняла закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к СПФС.

SWIFT Хасан Рухани Иран

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