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Акции "Газпрома" обновили максимум с 17 марта на новостях о дивидендах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома", демонстрировавшие заметный рост в начале торгов, а затем немного скорректировавшиеся вниз, смогли в ходе дневных торгов среды обновить ценовой максимум с 17 марта на новостях правления компании о дивидендах за 2020 год; котировки достигли 233,71 рубля за штуку, что на 4% выше уровня закрытия основных дневных торгов вторника.

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить по итогам 2020 года дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию, сообщила компания. "Правление одобрило предложение направить на дивиденды часть нераспределенной прибыли ПАО "Газпром" прошлых лет. Объем дивидендных выплат составит 297,1 млрд руб., или 12,55 руб. на одну акцию", - говорится в заявлении ПАО.

Опубликованная рекомендация (которую еще предстоит утвердить совету директоров и одобрить собранию акционеров) существенно превышает ожидания рынка. Опубликованный во вторник консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе опроса 14 аналитиков говорил об ожиданиях рынка в среднем на уровне 9,04 рубля на акцию.

Максимального размера дивиденды "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию, за 2019 год ПАО выплатило по 15,24 рубля на акцию.

Согласно новой дивидендной политике, "Газпром" собирался прийти к норме выплаты дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли в 2022 году (по итогам 2021 года).

Возможный выход на обозначенный уровень (12 руб./ао) означает выход на норму выплат 50% от прибыли с опережением на год.

"Общий размер дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО, скорректированной в соответствии с дивидендной политикой компании", - подтверждает эти выводы "Газпром".

Дивиденды за 2019 год предполагалось выплатить в размере не менее 30% от скорректированной прибыли. Но компания в пользу акционеров отказалась от корректировок.

По итогам 2020 года на дивиденды должно было пойти не менее 40% от скорректированной чистой прибыли.

Газпром

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