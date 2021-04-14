Правление "Газпрома" рекомендовало выплатить дивиденды в 12,55 рубля на акцию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" рекомендует выплатить по итогам 2020 года дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию, сообщает компания. Всего на дивиденды будет направлено 297,1 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Эту рекомендацию должен будет утвердить совет директоров "Газпрома", а затем - собрание акционеров.

Рекомендация существенно превышает ожидания рынка. Опубликованный во вторник консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе опроса 14 аналитиков говорил об ожиданиях рынка в среднем на уровне 9,04 рубля на акцию.

Источники "Интерфакса" утром 14 апреля говорили, что обсуждается выплата дивидендов примерно в 12 рублей на акцию, и уже эта новость вызвала заметный рост котировок "Газпрома" в начале торгов.

После публикации новости о решении правления котировки "Газпрома" достигали 233,71 рубля за акцию, что на 4% выше уровня закрытия основных дневных торгов вторника.

Максимального размера дивиденды "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию, за 2019 год ПАО выплатило по 15,24 рубля на акцию.

Согласно новой дивидендной политике, "Газпром" собирался прийти к норме выплаты дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли в 2022 году (по итогам 2021 года).

Возможный выход на обозначенный уровень (12 руб./ао) означает выход на норму выплат 50% от прибыли с опережением на год.

"Общий размер дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО, скорректированной в соответствии с дивидендной политикой компании", - подтверждает эти выводы "Газпром".

Дивиденды за 2019 год предполагалось выплатить в размере не менее 30% от скорректированной прибыли. Но компания в пользу акционеров отказалась от корректировок.

По итогам 2020 года на дивиденды должно было пойти не менее 40% от скорректированной чистой прибыли.