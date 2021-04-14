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S7 начала договариваться о выходе из капитала Cyprus Airways

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ЗАО "Группа компаний С7", контролируемое Владиславом Филевым и его семьей, ведет переговоры о продаже своей доли в кипрской авиакомпании Cyprus Airways. Об этом "Интерфаксу" сказала представитель S7.

"В проекте Cyprus Airways S7 Group преследовала интерес изучить особенности операций под европейским сертификатом эксплуатанта, что в условиях кризиса теряет приоритет. В настоящее время нам важно сфокусировать усилия на вызовах и возможностях российского рынка авиаперевозок", - объяснила она.

О планах "по реализации финансового вложения в акции" компании Charlie Airlines Ltd (летает под брендом Cyprus Airways), сообщалось в отчетности ЗАО "Группа компаний С7" за прошлый год. Стоимость вложения S7 в Charlie на конец года оценивалась в 427 млн рублей, доля в капитале - в 36,9%. Сумма предстоящей сделки по продаже доли "не является согласованной", говорилось в отчете.

О создании Charlie для полетов между Кипром и материковой Европой Филев сообщил в 2016 году. Тогда долю S7 в компании он оценивал в около 40%, а партнером по бизнесу называл "кипрскую сторону".

Для операционной деятельности компания приняла два Airbus A319 из парка "Сибири" и получила право летать в течение десяти лет под брендом Cyprus Airways - нацперевозчика Кипра, который обанкротился в 2015 году.

Работа с европейским сертификатом эксплуатанта даст новые знания и подходы к организации управления безопасностью полетов, рассчитывал тогда Филев: "Это не то что бы бизнес - это, скорее, как школа".

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Ее основали супруги Владислав и Наталия Филевы. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей Татьяны и Марии.

Хроника 27 января 2020 года – 14 апреля 2021 годаЭкономический кризис
S7 Cyprus Airways Charlie Airlines Владислав Филев Кипр коронавирус Наталия Филева Сибирь

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