"Аэрофлот" к июню планирует вернуть к полетам весь авиапарк

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" к июню этого года планирует вернуть к полетам весь авиапарк, который состоит из 221 самолета, сообщил РБК гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.

Из-за пандемийных ограничений в четвертом квартале прошлого года у "Аэрофлота" были не задействованы 55 машин, в первом квартале 2021 года - 52, отмечает издание.

"Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение, и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении", - сказал топ-менеджер.

Для авиакомпании простой парка - не лучшее решение: затраты "на поддержание парка на бетоне" высоки, пояснил Полубояринов. По его словам, "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы на юг, в первую очередь на черноморские курорты, а также планирует полеты по этим направлениям из российских регионов.

Глава Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский заявлял ранее, что именно "Аэрофлот" спас баланс в отрасли в пик пандемии, заземлив свой парк и отойдя от конкуренции, отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

"Компания планирует увеличить частоту полетов в южные курортные направления, которые пользуются спросом из-за отсутствия международных альтернатив. Таким образом, мы не ожидаем пагубного влияния (возвращения парка "Аэрофлота" - ИФ) на рентабельность этих рейсов", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".