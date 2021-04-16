Фьючерс на индекс РТС по итогам вечерней сессии на FORTS снизился на 0,04%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Июньский фьючерсный контракт на индекс РТС по итогам вечерней торговой сессии на FORTS, закончившейся в 23:50 мск 15 апреля, снизился на 0,04% по отношению к закрытию основной торговой сессии (18:50 мск), фьючерс на индекс Мосбиржи вырос на 0,02%.

Снизились цены на следующие фьючерсы на акции: НК ЛУКОЙЛ - на 0,16%, Газпром - на 0,19%, НК Роснефть - на 0,13%.

Повысились цены на следующие фьючерсы на акции: Сбербанк России - на 0,1%, ВТБ - на 0,17%, ФСК ЕЭС - на 0,34%.

Торги фьючерсными контрактами на российские акции и индексы на вечерней сессии FORTS "вбирают в себя" основные события американской торговой сессии и в определенной степени могут служить ориентиром для динамики российского рынка акций на открытие следующего торгового дня.