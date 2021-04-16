Индекс Dow Jones впервые превысил 34000 пунктов на фоне сильной отчетности и статданных

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при этом Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 34000 пунктов благодаря сильной отчетности компаний и оптимистичным статистическим данным.

Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с мая прошлого года, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 193 тыс. - до 576 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 769 тыс., а не 744 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали меньшего снижения числа заявок на прошлой неделе - до 700 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в марте вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство в США сократилось на 2,6%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос на 8,9 пункта, превысив прогнозы рынка. Значение индикатора составило 26,3 пункта по сравнению с 17,4 пункта в марте, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с октября 2017 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем показателя до 19,5 пункта.

Экономическая активность в США ускорилась умеренными (moderate) темпами с конца февраля по начало апреля, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В частности, выросли потребительские расходы. Данные о сфере туризма стали более позитивными, чему способствовал рост спроса на отдых и путешествия в период весенних каникул, ослабление связанных с пандемией COVID-19 ограничений, расширение масштабов вакцинации и недавние стимулирующие выплаты населению.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что американский ЦБ начнет сокращать объем программы выкупа активов задолго до того, как приступит к повышению процентных ставок.

"Мы сократим покупку активов, когда добьемся существенного прогресса в достижении наших целей по сравнению с прошлым декабрем, когда мы анонсировали эту цель, - сказал Пауэлл в ходе онлайн-мероприятия, организованного Экономическим клубом Вашингтона. - По всей вероятности, это произойдет раньше, намного раньше, чем мы подумаем о повышении процентных ставок".

Котировки акций Bank of America Corp. снизились в четверг на 2,9%. BofA, один из крупнейших банков США, в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль вдвое и объявил о программе выкупа собственных акций объемом $25 млрд.

Акции Citigroup Inc. подешевели на 0,5%. Американский банк в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль примерно в три раза, при этом показатель оказался выше прогноза и достиг рекорда.

Цена бумаг BlackRock Inc. выросла на 2,1%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года на 49% благодаря подъему глобальных рынков на фоне восстановления мировой экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Бумаги PepsiCo Inc. прибавили в цене 0,1%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в первом квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group Inc. увеличилась на 3,8%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования зафиксировала лучшие, чем ожидалось, финпоказатели за первый квартал и повысила годовой прогноз, подтолкнув акции к рекордным значениям.

Капитализация Delta Air Lines сократилась на 2,8%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний зафиксировала более значительный, чем ожидалось, убыток в первом квартале 2021 года, однако выручка превзошла прогнозы.

Акции Thermo Fisher Scientific Inc. подорожали на 3,4%. Американская компания, предлагающая услуги для медицинских, биологических и других лабораторий, договорилась о приобретении фармацевтической PPD Inc. за $17,4 млрд. Цена бумаг PPD подскочила на 6,5%.

Котировки бумаг Oracle Corp. поднялись на 1,9%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения собирается построить кампус в Нэшвилле, штат Теннесси, и создать там 8,5 тыс. рабочих мест к 2031 году, заявил мэр города Джон Купер.

Бумаги Dell Technologies Inc. подскочили на 6,7%. Американская технологическая компаний планирует выделить в отдельную компанию свою долю в разработчике технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMWare Inc., стоимость которой оценивается в $52 млрд.

Рыночная стоимость Costco Wholesale Corp. повысилась на 1,6%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил дивиденды почти на 13%, теперь их размер будет составлять $0,79 на акцию против $0,7 ранее.

Акции американского производителя беспилотных грузовиков TuSimple Holdings Inc. не изменились в цене по итогам дебютных торгов после IPO. Торги акциями TuSimple в четверг открылись на уровне $40,25, что всего на 0,6% выше цены IPO. В ходе сессии стоимость бумаг опускалась ниже $33, а на закрытие рынка составила $40, что соответствует цене размещения.

Котировки акций Coinbase Global Inc. снизились на 1,7% в четверг, на следующий день после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи вышел на открытый рынок за счет прямого листинга.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 305,1 пункта (0,9%) и составил 34035,99 пункта, установив новый рекорд закрытия.

Standard & Poor's 500 вырос на 45,76 пункта (1,11%) - до 4170,42 пункта, также достигнув нового рекорда.

Nasdaq Composite прибавил 180,92 пункта (1,31%) и составил 14038,76 пункта, впервые с февраля преодолев отметку в 14000 пунктов.