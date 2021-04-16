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МТС создала "дочку" по производству оборудования для импортозамещения

МТС создала "дочку" по производству оборудования для импортозамещения
Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" через новую дочернюю компанию будет производить оборудование для импортозамещения, рассказал "Интерфаксу" президент компании Вячеслав Николаев.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в марте МТС зарегистрировала ООО "МТС Электроника". Уставный капитал компании - 500 млн рублей. В качестве основного вида деятельности указана разработка ПО.

"Мы внутри себя решили, что слово "импортозамещение", которое большая часть бизнеса воспринимает для себя как угрозу, нужно воспринимать как возможность. Основная работа компании "МТС Электроника" будет именно в сфере импортозамещения. Нам нужно много оборудования, и у нас есть абсолютно четкие требования, по ряду оборудования - чтобы оно было локализовано. Идея в локализации", - объяснил Николаев.

По его словам, направление производства оборудования в первую очередь будет развиваться под нужды МТС, однако в перспективе допускаются и другие возможности по его реализации.

При этом производить оборудование "дочка" МТС будет не только самостоятельно, но и в партнерствах.

"В этом сегменте очень быстро все меняется - и партнеры есть разные, и возможности. Поэтому это всегда комбинированная история", - отметил топ-менеджер.

Планы по объему выпуска оборудования в настоящее время не раскрываются.

МТС МТС Электроника Вячеслав Николаев

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