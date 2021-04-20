Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Генеральный директор "Ростех" Сергей Чемезов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия "Ростеха" форсируют разработку отечественной радиоэлектронной продукции из-за того, что иностранные поставки могут быть прекращены в любой момент, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов", - заявил Чемезов, чьи слова привели во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Он отметил, что с развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях.

"Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей", - заявил Чемезов.

В госкорпорации сообщили, что радиоэлектронный комплекс "Ростеха" по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года – до 223 млрд рублей. Доля гражданской продукции выросла до 27% и составила 60,3 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году.