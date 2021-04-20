Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент
Генеральный директор "Ростех" Сергей Чемезов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия "Ростеха" форсируют разработку отечественной радиоэлектронной продукции из-за того, что иностранные поставки могут быть прекращены в любой момент, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов", - заявил Чемезов, чьи слова привели во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Он отметил, что с развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях.

"Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей", - заявил Чемезов.

В госкорпорации сообщили, что радиоэлектронный комплекс "Ростеха" по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года – до 223 млрд рублей. Доля гражданской продукции выросла до 27% и составила 60,3 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году.

Ростех Сергей Чемезов

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

РКН проверит утечку личных данных с сайта в поддержку Навального

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки

Глава СПЧ не намерен посещать Навального и посоветовал ему питаться

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Источник сообщил, что чартеры на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Суд о признании ФБК экстремистской организацией будет закрытым из-за грифа "секретно"

МИД РФ заявил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');