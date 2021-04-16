Доход семьи Мишустина в 2020 году вырос на 15% благодаря депозитам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доход премьер-министра РФ Михаила Мишустина в первый год на этом посту вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим – последним годом работы в Федеральной налоговой службе.

Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте кабинета министров, доход Мишустина за 2020 год составил 19,9 млн рублей. Это примерно на 1,7 млн рублей больше 2019 года, когда, согласно аналогичной декларации, Мишустин, еще будучи главой ФНС, заработал 18,2 млн рублей.

Эта сумма складывается из доходов по месту работы и процентов по банковским депозитам, на которые размещены ранее заработанные средства (до перехода на государственную службу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе), прокомментировали в пресс-службе правительства.

"Возглавив Федеральную налоговую службу (в 2010 году - ИФ), он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - отметили в правительстве.

Доход супруги Мишустина, согласно декларации, в 2020 году составил 63,9 млн рублей, увеличившись по сравнению с данными за 2019 год на 16,6%.

"В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках", - сказал представитель Белого дома.

Из опубликованных в пятницу данных следует, что общий доход четы Мишустиных вырос в 2020 году на 14,8% и составил 83,8 млн рублей.

Кроме того, в пользовании у Мишустиных и их сына находится квартира площадью 141,6 кв.м, а также участок 5500 кв. м. и дом 861,2 кв. м. Помимо этого, в декларации указано, что супруге премьера принадлежит кроссовер Ford Kuga.