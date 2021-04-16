Путин задекларировал почти 10 млн рублей годового дохода

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в 2020 году получил 9 994 692 рубля дохода, говорится в его декларации о доходах и имуществе. Она опубликована на сайте Кремля. В 2019 году доход главы государства составил 9,726 млн рублей, в 2018 году - 8,6 млн рублей.

Список декларируемого президентом имущества годами не меняется. У него остаются в собственности квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров, а в пользовании - еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место. Также у него два автомобиля ГАЗ-М21, "Нива" и автоприцеп "Скиф".

В 2017 году доход Путина превысил 18 млн рублей после продажи участка площадью 1500 квадратных метров.