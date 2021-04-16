Китай повысит размер базовой пенсии на 4,5% в 2021 году
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 4,5%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.
Таким образом, китайское правительство повышает размер пенсионных выплат по старости уже 17 лет подряд, отмечает агентство "Синьхуа".
Увеличение среднего размера ежемесячных пенсионных выплат затрагивает бывших служащих предприятий, госаппарата и госучреждений.
В 2020 году увеличение пенсий составило 5%.