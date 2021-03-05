Китай будет повышать пенсионный возраст

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В годы реализации 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025) пенсионный возраст в Китае будет поэтапно повышаться с учетом совершенствования системы пенсионного страхования, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения", - сказал премьер в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей, открывшейся в Пекине в пятницу.

При этом он отметил, что правительство намерено "работать над достижением адекватного уровня рождаемости", а также совершенствование системы социальной обеспечения.

Проводившаяся ранее в Китае политика рождения только одного ребенка в семье привела к естественному старению населения страны. По оценкам экспертов, к 2035 году в Китае два работающих будут содержать одного пенсионера, а к 2050 году около 35% населения страны будут составлять люди пенсионного возраста.

Сегодня мужчины в Китае имеют право выходить на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины - 55 летнего.