Ведущие грибные компании РФ завершили 2020 г. с убытками

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие грибные компании РФ завершили 2020 год с убытками, следует из их бухгалтерской отчетности.

Так, чистый убыток компании "Грибная радуга" (Курская область, владельцы Александр Удодов и Олег Логвинов) в 2020 году составил 132,118 млн рублей против 43,657 млн рублей чистой прибыли в 2019 году. В компании с 2016 года убыточные годы чередуются с прибыльными.

Выручка "Грибной радуги" в 2020 году выросла на 21,1%, до 2,584 млрд рублей против 2,116 млрд рублей в 2019 году, валовая прибыль - на 7%, до 828,5 млн рублей против 774,4 млн рублей соответственно.

"Грибная радуга" является вертикально интегрированной структурой, осуществляет полный цикл - от производства компоста и покровной почвы до выращивания грибов и реализации продукции. Первая очередь тепличного комплекса с объемом инвестиций 1,25 млрд рублей была открыта летом 2017 года, вторая (1,23 млрд рублей) - в мае 2018 года, третья (2,58 млрд рублей) - в сентябре 2019 года.

В прошлом году "Грибная радуга" инвестировала более 2,9 млрд рублей в основном в расширение производственных мощностей. В частности, компания построила четвертую очередь грибного и компостного производств, что позволило увеличить общие мощности до 30 тыс. тонн шампиньонов в год и до 84 тыс. тонн грибного субстрата.

Совокупный объем инвестиций компании за три последних года превысил 9,1 млрд рублей.

В 2020 году компания вырастила 20,2 тыс. тонн грибов, что на 47% больше, чем в 2019 году. Рост был достигнут за счет запуска на полную мощность третьей очереди производства, а также стратегии продвижения продукции.

Компания зарегистрирована в 2015 году в Курске.

С чистым убытком в 314,4 млн рублей завершила прошлый год и компания "Русский гриб" (Краснодарский край, принадлежит ООО "Грин Уэй"). В 2019 году была получена чистая прибыль в 182,4 млн рублей.

Выручка компании в 2020 году снизилась на 13,5%, до 895,2 млн рублей с 1,034 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль упала на 75,7%, до 72,4 млн рублей с 297,8 млн рублей.

Еще один крупный производитель грибов в РФ - компания "АгроГриб" (Тульская область, входит в ТД "Мое лето") тоже завершила прошлый год с чистым убытком, но его размер сократился на 38,2%, до 259,9 млн рублей с 420,6 млн рублей в 2019 году.

Выручка выросла на 49,1%, до 1,274 млрд рублей с 854,5 млн рублей, валовая прибыль взлетела до 437,6 млн рублей с 82,2 млн рублей годом ранее.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ТД "Мое лето" принадлежит ГК "Авилон", головной компанией которого является кипрская Maxbond Ltd.

Выращивание грибов в РФ активизировалось после введения в августе 2014 года продовольственного эмбарго. До этого доля импортных грибов составляла до 90%, в 2018 году, по оценкам экспертов отрасли, она сократилась до 45%.

Основные производственные мощности по выращиванию грибов, прежде всего шампиньонов, действуют в Курской, Тульской, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. На эти регионы пришлось более 80% произведенной продукции.