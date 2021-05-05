Россия нарастила производство тепличных овощей на 40,5% с начала года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Россия с начала 2021 года увеличила производство овощей и зеленых культур в зимних теплицах на 40,5%, до 423 тысяч тонн с 301 тысяч тонн за аналогичный период 2020 года, сообщил Минсельхоз.

В частности, урожай тепличных огурцов вырос на 28,2%, до 271 тысяч тонн, томатов - на 72,3%, до 142,7 тысячи тонн.

В десятку регионов-лидеров по производству тепличных овощей входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкесия, Татарстан и Башкирия.

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года - по прогнозу, урожай овощей в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.