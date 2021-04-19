Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Регулятор Британии изучит сделку по покупке Nvidia разработчика чипов Arm

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания объявила о начале официальной проверки сделки по покупке американской Nvidia Corp. британского разработчика процессоров Arm Holdings объемом $40 млрд.

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден заявил о том, что сделка может затронуть интересы национальной безопасности страны, и направил запрос в Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) о необходимости подготовить отчет о возможных последствиях сделки.

"Мы хотим поддержать процветающую технологическую отрасль Великобритании и приветствуем иностранные инвестиции, но вполне уместно, чтобы мы должным образом рассмотрели последствия такой транзакции для национальной безопасности", - приводит его словам The Wall Street Journal.

Разработки Arm используются практически во всех процессорах для смартфонов и множестве других устройств, в том числе они востребованы у таких компаний, как Apple, Samsung, Qualcomm, Broadcom и др. Некоторые из клиентов Arm ранее высказывали опасения, что получение Nvidia контроля над британской компанией ухудшит их конкурентные позиции.

Nvidia объявила о покупке Arm у японской SoftBank Group в сентябре 2020 года. Nvidia и SoftBank отвели 18 месяцев на закрытие сделки, которая также рассматривается антимонопольными регуляторами Евросоюза, США и Китая.

SoftBank Group приобрела Arm в 2016 году за $32 млрд. За годы, в течение которых Arm принадлежала SoftBank Group, компания не смогла добиться впечатляющих результатов. Годовая выручка Arm увеличилась до $1,9 млрд в 2019 году с $1,2 млрд в 2016 году, в то время как аналогичный показатель Nvidia увеличился почти втрое.

Nvidia Великобритания Arm

Новости

Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

ФАС возбудила дело против Google

Дерипаска обвинил Росстат в жонглировании цифрами

Индекс МосБиржи превысил 3600 пунктов и обновил максимум

Нефть подешевела после скачка цен по итогам прошлой недели

Нефть подешевела после скачка цен по итогам прошлой недели
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');