Регулятор Британии изучит сделку по покупке Nvidia разработчика чипов Arm

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания объявила о начале официальной проверки сделки по покупке американской Nvidia Corp. британского разработчика процессоров Arm Holdings объемом $40 млрд.

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден заявил о том, что сделка может затронуть интересы национальной безопасности страны, и направил запрос в Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) о необходимости подготовить отчет о возможных последствиях сделки.

"Мы хотим поддержать процветающую технологическую отрасль Великобритании и приветствуем иностранные инвестиции, но вполне уместно, чтобы мы должным образом рассмотрели последствия такой транзакции для национальной безопасности", - приводит его словам The Wall Street Journal.

Разработки Arm используются практически во всех процессорах для смартфонов и множестве других устройств, в том числе они востребованы у таких компаний, как Apple, Samsung, Qualcomm, Broadcom и др. Некоторые из клиентов Arm ранее высказывали опасения, что получение Nvidia контроля над британской компанией ухудшит их конкурентные позиции.

Nvidia объявила о покупке Arm у японской SoftBank Group в сентябре 2020 года. Nvidia и SoftBank отвели 18 месяцев на закрытие сделки, которая также рассматривается антимонопольными регуляторами Евросоюза, США и Китая.

SoftBank Group приобрела Arm в 2016 году за $32 млрд. За годы, в течение которых Arm принадлежала SoftBank Group, компания не смогла добиться впечатляющих результатов. Годовая выручка Arm увеличилась до $1,9 млрд в 2019 году с $1,2 млрд в 2016 году, в то время как аналогичный показатель Nvidia увеличился почти втрое.