Qualcomm может купить британскую Arm в консорциуме с другими чип-мейкерами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов Qualcomm Inc. выразил намерение приобрести акции британского разработчика процессоров Arm в консорциуме с другими производителями чипов, чтобы сохранить нейтральность Arm на рынке после ее IPO, пишет Financial Times.

Японский конгломерат SoftBank, владеющий Arm с 2016 года, планирует разместить акции компании в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Архитектура Arm лежит в основе чипов практических всех выпускаемых в мире смартфонов, а также планшетных компьютеров и цифрового ТВ. Компания, основанная и базирующаяся в Великобритании, до сих пор считается нейтральным игроком на рынке, она предоставляет доступ к своим технологиям любым покупателям, вне зависимости от их размера и географического положения.

При этом, с учетом ключевой роли Arm в технологическом секторе, вопрос о будущих собственниках компании беспокоит экспертов, отмечает издание.

"Мы заинтересованы в инвестициях в Arm, - заявил FT главный исполнительный директор Qualcomm Кристиано Амон. - Это очень важный актив, и это актив, который будет необходим для развития нашей отрасли".

По его словам, Qualcomm, являющаяся одним из крупнейших клиентов Arm, может объединить усилия с другими чип-мейкерами для выкупа Arm, если будет собран "достаточно крупный" консорциум инвесторов. Такая сделка могла бы снять опасения относительно корпоративного контроля над Arm после IPO.

"Нужно, чтобы много компаний приняли участие в сделке, чтобы в итоге добиться нейтральности Arm", - сказал Амон.

Ранее в 2022 году с идеей создания синдиката чип-мейкеров, который стал бы якорным инвестором в IPO Arm, выступил глава Intel Пэт Гелсингер.

SoftBank, купившая Arm за 24,6 млрд фунтов стерлингов, пыталась продать ее американской Nvidia Corp., но в начале 2022 года стороны разорвали соглашение, сославшись на "серьезные регулятивные препятствия".

Qualcomm выступала против сделки с Nvidia, считая, что один чип-мейкер не должен контролировать компанию, технологии которой являются основой для всего сектора.

Эксперты ожидают, что спрос на полупроводниковые компоненты удвоится в следующие 10 лет, и производители микросхем будут нуждаться в технологиях Arm больше, чем когда-либо.

Arm, активно инвестировавшая в исследования и разработки в последние годы, зафиксировала рекордные показатели прибыли и выручки в 2021 году. Ее годовая выручка увеличилась на 35%, составив $2,7 млрд, доход от продажи лицензий подскочил на 61%, до $1,13 млрд.