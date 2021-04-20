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Внешнеторговое сальдо РФ упало на 27% на фоне просевшего экспорта и скачка импорта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-феврале 2021 года составило $19 млрд, что на $7 млрд (на 26,9%) меньше показателя за январь-февраль 2020 года, сообщила ФТС во вторник.

Экспорт из РФ за январь-февраль 2020 года упал к прошлому году на 6,4% - до $56,6 млрд. Импорт, напротив, вырос на 9,3%, до $37,5 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-февраль 2021 года к январю-февралю прошлого года сократился на 0,7% и составил $94,2 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта за январь-февраль 2021 года составил 54,0% (в январе-феврале 2020 года - 63,6%). По сравнению с январем-февралем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 20,3%, а физический - на 10,6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии на 74,7%, керосина - на 19,3%, газа природного - на 7,1%, нефти и нефтепродуктов - на 3,1%. Вместе с тем, снизились физические поставки нефти сырой на 17,6%, бензина автомобильного - на 7,1%, угля каменного - на 0,4%.

Доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта в январе-феврале 2021 года составила 10,6% (в январе-феврале 2020 года - 8,4%). По сравнению с январем-февралем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 17,8%, а физический - на 15,8%. Возросли физические объемы экспорта алюминия в 1,9 раза, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 37,5%, чугуна на 27,0%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 4,3%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта меди и медных сплавов - на 20,6%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-феврале 2021 года составила 7,0% (в январе-феврале 2020 года - 5,6%). По сравнению с январем-февралем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 18,5%, а физический - на 27,0%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 56,8%, удобрений - на 36,2%, каучука и резины - на 21,0%, мыла и моющих средств - на 12,1%, а объемы фармацевтической продукции снизились - на 14,2%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-феврале 2021 года составила 5,5% (в январе-феврале 2020 года - 4,9%). По сравнению с январем-февралем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 4,0%. Возросли объемы поставок оборудования механического на 17,4% и средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 5,6%. При этом снизились поставки инструментов и аппаратов оптических на 20,8%, оборудования электрического - на 2,3%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 12,2%, а грузовых автомобилей - на 10,0%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-феврале 2021 года составила 9,3% (в январе-феврале 2020 года - 6,4%). По сравнению с январем-февралем 2020 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 37,3% и на 39,0% соответственно. Возросли физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного на 84,8%, молока и сливок - на 50,6%, свинины свежей и мороженной - 38,2%, сыров и творога - на 15,9%, масла сливочного - на 2,0%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 35,7%, мясо домашней птицы - на 4,6%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-феврале 2021 года составила 3,3% (в январе-феврале 2020 года - 3,0%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,7% (в январе-феврале 2020 года - 44,9%).

Основными торговыми партнерами России в январе-феврале 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $17,4 млрд (99,0% к январю-февралю 2020 года), Германия - $7,3 млрд (101,5%), Нидерланды - $5,3 млрд (92,8%), Турция - $4,2 млрд (106,1%), республика Корея - $4,0 млрд (139,2%), США - $4,0 млрд (102,8%), Италия - $3,4 млрд (102,1%), Великобритания- $2,8 млрд (98,5%), Польша - $2,4 млрд (93,3%), Франция - $2,3 млрд (93,7%).

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