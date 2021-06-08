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Внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле снизилось на 8,4%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2021 года составило $41,2 млрд, что на $3,8 млрд (на 8,4%) меньше показателя за январь-апрель 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) во вторник.

Экспорт из РФ за январь-апрель 2021 года вырос к прошлому году на 11,3% - до $129,5 млрд. Импорт за январь-апрель подскочил на 23,7%, до $88,3 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-апрель 2021 года к аналогичному периоду прошлого года вырос на 16% и составил $217,8 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-апреле 2021 года составил 52,1% в общем объеме экспорта (в январе-апреле 2020 года - 58,1%). По сравнению с январем-апрелем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров остался на уровне прошлого года и составил 100%, а физический снизился - на 6,7%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 2 раза, природного газа - на 15,9%, каменного угля - на 9,9%, керосина - на 5,5%. Вместе с тем, снизились физические поставки автомобильного бензина на 11,4%, нефти - на 21,9%.

Доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта в январе-апреле 2021 года составила 10,7% (в январе-апреле 2020 года - 9,1%). По сравнению с январем-апрелем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 31,8%, а физический - на 12,6%. Возросли физические объемы экспорта алюминия на 40,2%, плоского проката из железа и нелегированной стали - на 28,9%, чугуна на 25,8%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 1,9%, меди и медных сплавов - на 3,3%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-апреле 2021 года составила 7,7% (в январе-апреле 2020 года - 6,3%). По сравнению с январем-апрелем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 35,0%, а физический - на 23,9%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 63,3%, каучука и резины - на 33,1%, удобрений - на 29,7%, мыла и моющих средств - на 8,2%, а объемы фармацевтической продукции снизились - на 24,4%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-апреле 2021 года составила 6,3% (в январе-апреле 2020 года - 5,6%). По сравнению с январем-апрелем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 26,4%. Возросли объемы поставок оборудования механического на 30,3% и оборудования электрического - на 31,9% в том числе, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 46,1%, инструментов и аппаратов оптических - на 14,9%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 29,2%, а грузовых автомобилей - на 15,3%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта осталась на уровне прошлого года и в январе-апреле 2021 года составила 8,3%. По сравнению с январем-апрелем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 11,4%, а физические объемы снизились - на 12,7%. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной 54,4%, мяса свежего и мороженного - на 50,5%, сыров и творога - на 25,2%, молока и сливок - на 24,9%, масла сливочного - на 8,6%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 26,7%, мясо домашней птицы - на 10,6%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-апреле 2021 года составила 3,5% (в январе-апреле 2020 года - 3,3%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,6% (в январе-апреле 2020 года - 45,7%).

Основными торговыми партнерами России в январе-апреле 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $39,2 млрд (122,3% к январю-апрелю 2020 года), Германия - $16,5 млрд (122,8%), Нидерланды - $12,4 млрд (111,7%), США - $10,2 млрд (115,7%), Турция - $9,1 млрд (122,5%), республика Корея - $9,1 млрд (134,7%), Италия - $7,7 млрд (114,5%), Великобритания- $7,2 млрд (111,8%), Польша - $5,6 млрд (117,5%), Франция - $5,5 млрд (121,5%).

ФТС

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