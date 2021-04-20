Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Клиринг на валютном рынке МосБиржи завершен после получасовой задержки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Время проведения клиринговой сессии на валютном рынке Московской биржи было перенесено с 15:15 на 15:45 по Москве, сейчас клиринг завершен, а вывод средств доступен участникам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Как сообщалось ранее, время проведения клиринга на валютном рынке МосБиржи во вторник было перенесено, операции ввода и вывода денежных средств были временно недоступны.

Торги на валютном рынке продолжаются в обычном режиме.

"При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и перенос старта клиринговой сессии", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Торги иностранной валютой проводятся на Московской бирже с 1992 года. В настоящее время участникам доступны операции с 17 валютными парами, среднедневной объем торгов в 2020 году составил 1,3 трлн рублей. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре "доллар США - российский рубль" составляет 58%, по паре "евро - российский рубль" - 68%.

МосБиржа

Новости по теме

Новости

Получателям материнского капитала станет проще рефинансировать ипотеку

Нефть подорожала на фоне ослабления доллара США

Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

ФАС возбудила дело против Google

Дерипаска обвинил Росстат в жонглировании цифрами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');