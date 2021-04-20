Клиринг на валютном рынке МосБиржи завершен после получасовой задержки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Время проведения клиринговой сессии на валютном рынке Московской биржи было перенесено с 15:15 на 15:45 по Москве, сейчас клиринг завершен, а вывод средств доступен участникам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Как сообщалось ранее, время проведения клиринга на валютном рынке МосБиржи во вторник было перенесено, операции ввода и вывода денежных средств были временно недоступны.

Торги на валютном рынке продолжаются в обычном режиме.

"При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и перенос старта клиринговой сессии", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Торги иностранной валютой проводятся на Московской бирже с 1992 года. В настоящее время участникам доступны операции с 17 валютными парами, среднедневной объем торгов в 2020 году составил 1,3 трлн рублей. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре "доллар США - российский рубль" составляет 58%, по паре "евро - российский рубль" - 68%.