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"Мосбиржа" перенесла проведение клиринговой сессии на валютном рынке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что время проведения клиринговой сессии на валютном рынке будет перенесено.

О новом времени компания сообщит дополнительно.

"Также временно недоступны операции ввода и вывода денежных средств", - говорится в пресс-релизе.

Обычно клиринговая сессия на валютном рынке начинается в 15:15. 20 апреля она стартовала в 15:44. Торги на валютном рынке продолжаются в обычном режиме.

"При подготовке к клирингу на валютном рынке система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и перенос старта клиринговой сессии", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Торги иностранной валютой проводятся на "Московской бирже" с 1992 года. В настоящее время участникам доступны операции с 17 валютными парами, среднедневной объем торгов в 2020 году составил 1,3 трлн рублей. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре "доллар США - российский рубль" составляет 58%, по паре "евро - российский рубль" - 68%.

Москва Мосбиржа

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