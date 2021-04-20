Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 4 июня

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 4 июня, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе "Дня инвестора".

"Годовое общее собрание в этом году планируется 4 июня, в течение 20 рабочих дней, по закону, будут выплачены дивиденды, поэтому все наши акционеры должны в начале июля получить обещанную величину дивидендов за прошлый год", - сказал Пьянов.

Он добавил, что в пятницу будет проходить наблюдательный совет банка ВТБ, на который менеджмент выносит свои рекомендации по дивидендам за 2020 год. По словам Пьянова, менеджмент вынесет 50%-ную рекомендацию по коэффициенту выплат от чистой прибыли прошлого года.

ВТБ в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза, до 75,3 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов по итогам работы в прошлом году банк может направить почти 37,7 млрд рублей.