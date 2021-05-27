Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 30 июня заочно

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет в заочном формате 30 июня, сообщил на форуме акционеров член правления банка Дмитрий Пьянов.

Он призвал их активно голосовать на собрании.

"Это для нас очень важно, это способ донесения ваших чаяний до нас как до эмитента. Поэтому просьба активно участвовать в заочном голосовании на годовом общем собрании, которое, мы исходим из того, что пройдет 30 июня", - заявил он.

Набсовет, на котором будет принято новое решение по дате годового собрания акционеров и распределению дивидендов, пройдет 27 мая.

Предполагалось, что годовое собрание акционеров пройдет в онлайн-режиме 4 июня, однако в начале мая наблюдательный совет ВТБ решил его перенести.

"Основная причина переноса ГОСА юридическая и связана с тем, что мы по закону должны за 30 дней до проведения ГОСА предоставить всем акционерам вариант протокола голосования, бюллетени для голосования с четко зафиксированными вопросами и предложениями по вариантам голосования", - говорил Пьянов.

"Решение о том, как будет выглядеть окончательная повестка, предложения и варианты голосования, определяет наблюдательный совет. Есть вариант, когда компонент дивидендов по привилегированным акциям и состав наблюдательного совета может быть изменен. Важно подчеркнуть, что мы не считаем вероятным изменение дивидендов по обыкновенным акциям. Они останутся в эквиваленте 50% от чистой прибыли прошлого года по МСФО. Все эти изменения, если коснутся, то только привилегированных акций", - указал он.

Ожидалось, что на выплату дивидендов по итогам работы в прошлом году банк направит 35,65 млрд рублей. Менеджмент рекомендовал выплатить на обыкновенные акции 18,15 млрд рублей, то есть 50% от чистой прибыли по МСФО. На привилегированные акции 1-го типа было рекомендовано направить 7,18 млрд рублей, на "префы" 2-го типа - 10,32 млрд рублей (в совокупности 45% от чистой прибыли по МСФО).

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), еще 5,7% - НПФ "Открытие".

До середины мая 9%-ным пакетом акций ВТБ владел банк "Траст". На прошлой неделе "Траст" продал эти акции в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (АВВ). Продажа прошла с дисконтом к рынку, по 4,27 копейки за бумагу. Еще до сделки в набсовет ВТБ был выдвинут глава "Траста" Александр Соколов.