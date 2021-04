Рынок акций США снизился второй день подряд

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник, завершив в минусе вторую сессию подряд.

Инвесторы анализируют финансовые результаты и прогнозы крупнейших компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций, пишет The Wall Street Journal. Сильные экономические данные США усилили ожидания и стимулировали недавнее ралли на рынке, в результате которого основные индексы приблизились к рекордным уровням.

По итогам торгов в понедельник американский фондовый рынок также ушел в минус под давлением акций технологического сектора, при этом как Dow Jones, так и S&P 500 отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Среди лидеров падения во вторник оказались бумаги авиакомпаний. Котировки акций American Airlines Group Inc. снизились на 5,5%, Delta Air Lines Inc. - на 3,7%, Alaska Air Group Inc. - на 2,7%.

Акции United Airlines Holdings Inc. подешевели на 8,5%. Американская холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, в первом квартале продолжала нести потери из-за ограниченного числа перелетов в связи с пандемией COVID-19. Однако руководство авиаперевозчика отметило улучшение финансовых показателей и ожидает, что возобновление международных перелетов будет способствовать дальнейшему восстановлению.

Цена бумаг International Business Machines Corp. выросла на 3,8% во вторник. Американский поставщик в январе-марте получил финансовые результаты выше ожиданий аналитиков, при этом выручка неожиданно выросла после сокращения по итогам четырех предыдущих кварталов.

Бумаги американской Johnson & Johnson прибавили в цене 2,3%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года, при этом результаты оказались лучше ожиданий рынка.

Капитализация американской Procter & Gamble Co. (P&G) повысилась на 0,8%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 финансового года на 12%, выручку - на 5%.

Рыночная стоимость Travelers Cos. выросла на 0,9%. Американская компания, являющаяся одним из крупнейших игроков в сфере страхования недвижимости и от несчастных случаев, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале, при этом результаты оказались выше прогнозов экспертов.

Акции Philip Morris International (PMI) подорожали на 2,5%. Табачный концерн в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем результаты превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Kansas City Southern подскочили на 15,3%. Канадский оператор железнодорожных грузоперевозок Canadian National Railway Co. сделал предложение о покупке американской компании, оценив ее в $33,8 млрд с учетом долга в размере $3,8 млрд. Это лучше, чем предложение конкурирующей Canadian Pacific Railway Ltd., с которой Kansas City Southern уже заключила соглашение в марте текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 256,33 пункта (0,75%) и составил 33821,30 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 28,32 пункта (0,68%) - до 4134,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 128,5 пункта (0,92%) и составил 13786,27 пункта.