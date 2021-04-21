Европейские рынки акций снизились на фоне беспокойства по поводу COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом во многих регионах мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,9%, до 433,8 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 2%, германский DAX - на 1,55%, французский CAC 40 - на 2,09%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,44% и 2,89% соответственно.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во вторник рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.

Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает, что в странах Евросоюза к середине июля будет достаточное количество вакцин от коронавируса для вакцинации 70% взрослого населения европейских стран. Более 50 фармацевтических заводов занимаются производством вакцин в ЕС, сказал Бретон в интервью газете Le Figaro.

На этой неделе инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Безработица в Великобритании в декабре-феврале сократилась до 4,9% с 5% в ноябре-январе, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики прогнозировали рост показателя до 5,1%, отмечает Trading Economics.

Акции Danone SA во вторник подешевели на 1,8%. Французский производитель продуктов питания и напитков в первом квартале сократил выручку на 9,4%, поскольку пандемия COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на его деятельность, но подтвердил прогноз на весь текущий год.

Цена бумаг французской IT-компании Atos SE снизилась на 5,5%. Выручка компании в первом квартале сократилась до 2,69 млрд евро с 2,8 млрд евро годом ранее. Однако Atos подтвердила свой прогноз на 2021 год, который предполагает рост выручки без учета колебаний валютных курсов на 3,5-4%.

Бумаги Associated British Foods Plc потеряли в цене 5,9%. Компания в первом полугодии 2021 фингода зафиксировала падение доналоговой прибыли до 275 млн фунтов стерлингов ($384,6 млн) с 298 млн фунтов стерлингов годом ранее. Выручка сократилась до 6,31 млрд с 7,65 млрд фунтов стерлингов из-за падения продаж принадлежащих AB Foods магазинов Primark в условиях локдауна.

Рыночная стоимость British American Tobacco Plc упала на 7,6% на сообщениях о том, что власти США могут ограничить содержание никотина в сигаретах.

Капитализация англо-чешского разработчика ПО Avast Plc выросла на 1,3%. Выручка компании в первом квартале поднялась до $237,1 млн с $214,6 млн, скорректированная EBITDA увеличилась на 10% - до $133,7 млн. Avast ожидает, что ее годовая выручка окажется на верхней границе прогноза.