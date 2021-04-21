Рубль вырос к доллару и евро во время оглашения послания Путина Федеральному собранию

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно снизились во время оглашения международной части послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина после того, как он обратился с предложением западным партнерам обсудить тему стратегического вооружения, а также не упомянул в речи тему конфликта в Донбассе и нынешние взаимоотношения РФ с Украиной.

"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности", - сказал Путин.

Кроме того, рынок позитивно оценил отсутствие в речи Путина конкретных угроз относительно возможных действий российских войск вблизи украинских границ и на территории Донбасса. Комментируя тему взаимоотношений России с ближайшими соседями, Путин лишь посетовал, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко, о котором тот сообщил 17 апреля.

Курс доллара составил 76,5525 руб. в 13:21 по московскому времени, что на 25,5 копейки ниже, чем несколькими минутами ранее, когда президент РФ приступил к оглашению международной части послания. Евро стоил 91,86 руб., подешевев на 46,75 копейки.