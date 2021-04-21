Президент РФ предложил партнерам обсудить стратегическое вооружение

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настоятельно предлагает зарубежным странам обсудить тему стратегического вооружения.

"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности", - сказал Путин в Послании Федеральному собранию в среду.

"Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения - межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки - но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи независимо от их оснащения", - сказал президент РФ.

Путин выразил надежду, что инициатива личной встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для широкого государственного сотрудничества.

"Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии", - заявил глава государства.

По его словам, Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха.

"Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира", - подчеркнул президент России.