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Магнитогорский комбинат возобновит выпуск горячекатаной стали в Турции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" приняло решение о запуске производства горячекатаного проката на MMK Metalurji. Выпуск проката начнется через 4-4,5 месяца, заявил CEO компании Павел Шиляев в ходе телефонной конференции для аналитиков.

Ежегодный выпуск такого проката составит в Турции около 2 млн тонн.

"Мы приняли решение о запуске горячей части, у нас стартовала работа по вводу дуговых печей. Существует четкий график по приобретению ресурсов, наполнению рабочей силой и оборотным капиталом. По нашему предварительному графику, через 4-4,5 месяца мы начнем производить продукцию на турецком заводе, - сказал гендиректор. - В целом, мощности, которые мы вводим в работу – 2 млн тонн в год".

ММК изначально планировал запустить горячекатаную линию в середине 2018 года, однако из-за сложной рыночной конъюнктуры ввод комплекса откладывался.

Комбинат отгружает в Турцию горячекатаный рулон из Магнитогорска на дочернее предприятие MMK Metalurji, перерабатывает его в оцинкованный и полимерный прокат и продает на внешний рынок. Завод в Турции был построен "с нуля" совместным предприятием ММК и турецкой Atakas Group. У ММК в СП изначально было 50% + 1 акция, позднее российская меткомпания выкупила долю партнера. Через несколько лет после запуска завода компания остановила выпуск горячекатаного проката из-за экономических факторов.

ММК – один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.

Магнитогорский металлургический комбинат ММК Турция

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