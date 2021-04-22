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Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне смягчения геополитической напряженности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на остаточном влиянии отсутствия агрессивной риторики во вчерашнем послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,56 - 76,71 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,5775 руб./$1 (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 92,16 руб./EUR1 (-2 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,14 коп. к уровню закрытия 21 апреля, до 83,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,23 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,13 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", слабый рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 22 апреля связан с позитивной оценкой участниками рынка послания президента Федеральному собранию, а именно - отсутствия в нем заявлений об эскалации военной напряженности во взаимоотношениях России и других стран мира. Позитивный фон для национальной валюты поддерживается и отсутствием новых заявлений на санкционную тему.

В то же время, давление на рубль оказывает снижение цен на нефть. Сдерживающим фактором для активного движения на валютном рынке остается ожидание результатов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг, а также пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ по вопросу повышения ключевой ставки.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $65,07 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,09 за баррель, что на 0,42% ниже уровня на закрытие рынка 21 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 2,04%, китайский CSI300 снизился на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также теряет 0,12%.

Американские фондовые индексы выросли в среду после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Ранее на этой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 отступили от рекордных отметок, достигнутых в прошлую пятницу. Аналитики связывали это снижение с ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Индии и Японии, отмечает MarketWatch.

"Рыночная волатильность усилилась на фоне опасений по поводу развития пандемии, обеспокоенности инфляцией и сильного разочарования отчетностью Netflix", - сказал главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хафеле. Однако он отметил, что ожидает "продолжения ралли на рынке и возобновления ротации".

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