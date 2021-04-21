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Послание Путина. Основные тезисы

Значительная часть обращения президента была посвящена мерам социальной поддержки

Послание Путина. Основные тезисы
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, в очередной раз выступил в Манеже с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. В 2021 году значительная часть его выступления была посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки граждан. "Интерфакс" собрал основные тезисы послания:

- К 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет (в 2019 - 73,3): "сбережение народа - наш высший национальный приоритет".

- Через три года основные государственные и муниципальные услуги должны предоставляться онлайн в режиме 24/7: "уже в следующем году мы должны внедрить принципы "социального казначейства".

- Продлить до конца года программу туристического кэшбэка.

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- Половину стоимости путевок для детей в летние лагеря в 21-м году вернуть: "ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья".

- Детям 8-16 лет из неполных семей выплачивать 5600 руб. в месяц: "дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать".

- Оплачивать матерям больничный по уходу за ребенком до семи лет в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа.

- Беременным женщинам в трудной ситуации ежемесячно платить 6350 руб.

- Выплатить на всех школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей: "выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу".

- Правительство должно избегать пустых полок исключительно рыночными механизмами, а не полагаться на точечные меры: "не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать".

- В вузах откроют дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет отдано регионам: "такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет ни в одной стране мира".

- Будет создан президентский фонд культурных инициатив, который будет выдавать гранты на проекты в сфере искусства и творчества: "уже в этом году <...> профинансируем более полутора тысяч креативных команд".

- В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, "включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний".

- При подводке газа к участкам граждан они не будут платить за "последнюю милю": "правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями".

- Ввести квоты на вредные выбросы во всех проблемных городах, ускорить введение ответственности собственников предприятий за вред экологии.

- Разрешить иностранцам оформить визу в РФ дистанционно, без лишних формальностей и за четыре дня: "как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света".

- Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых: "мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику".

- Бюджетные кредиты, выделенные регионам на борьбу с последствиями ковида, будут реструктурированы, а коммерческие - замещены бюджетными.

Хроника 05 – 21 апреля 2021 годаПослание президента
Владимир Путин Федеральное Собрание

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