Кондитеры РФ пытаются "не уронить до нуля" экспорт в Евросоюз

У производителей в России возникли сложности из-за новых требований ЕС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кондитеры РФ ищут возможности продолжать экспорт своей продукции в ЕС в условиях новых европейских требований, чтобы "не уронить его до нуля", сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

Как сообщалось, ЕС с 21 апреля ввел новый регламент, который содержит более жесткие требования к ввозу композитной продукции (продукция, которая состоит как из переработанных продуктов животного происхождения, так и растительных продуктов). В частности, под ветеринарный контроль подпадает композитная продукция, содержащая в своем составе менее 50% переработанных компонентов животного происхождения. Кроме того, в составе композитной продукции должно использоваться сырье животного происхождения, произведенное в странах и на предприятиях, аттестованных Еврокомиссией на поставки в ЕС.

"Ситуация, действительно, сложная, но она не стала сюрпризом для крупнейших экспортеров российской кондитерской продукции в ЕС, - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор АСКОНД Вячеслав Лашманкин. - У предприятий нашей отрасли была возможность подготовиться к нововведениям и, например, немного адаптировать линейки продукции, поставляемой в ЕС. Такие меры помогут отрасли в краткосрочной перспективе не уронить объемы экспорта в направлении ЕС до нуля, но, очевидно, мы ждем от регуляторов более фундаментальных решений".

"Совместно с Минсельхозом и Россельхознадзором мы активно работали над поиском вариантов решения с лета прошлого года, но, к сожалению, практического результата у нас пока нет, - сказал он. - Действительно, сегодня существуют правила в ЕС, в соответствии с которыми поставки любой композитной продукции вне зависимости от того, какой процент сырья животного происхождения в ней содержится, должны сопровождаться частным сертификатом, а сырье, которое содержится в этих продуктах, должно поступать с предприятий, аудированных для поставок в ЕС".

Как заявил Лашманкин, одной из серьезных проблем является поставка продукции, содержащей молочное сырье. Она заключается в том, что в настоящее время в РФ нет ни одного производителя молочного сырья, аудированного для поставок в страны Евросоюза. "Те 10 компаний, о которых упоминает Россельхознадзор, являются производителями готовой молочной продукции, но не сухого молочного сырья ", - пояснил он.

"Более того, сегодня у Россельхознадзора нет права проводить аудит молочных предприятий под требования ЕС, а у европейских аудиторов на 2021 год нет планов по выезду в Россию для проведения такого аудита. Таким образом, даже при большом желании ряда предприятий молочной промышленности России пройти аудит сделать это сейчас технически весьма непросто", - сказал глава Ассоциации.

В то же время Лашманкин отметил, что "варианты решения проблемы, безусловно, есть и Россельхознадзор предложил их европейским коллегам". "Идет диалог", - добавил он.

По его словам, кондитеры надеются, что выход из создавшегося положения будет найден в ближайшее время. "Тем более что эта проблема в качестве барьера во взаимной торговле отмечается не только Российской Федерацией, но и другими странами-членами ВТО: США, Австралией, Новой Зеландией, Японией и др.", - сказал Лашманкин.

Как сообщалось, в 2020 году РФ экспортировала в ЕС 5,8 тыс. тонн кондитерских изделий, в первом квартале этого года - 1,7 тыс. тонн. В целом в прошлом году Россия поставила в ЕС 123 тыс. тонн различной многосоставной продукции, в первом квартале 2021 году - 51 тыс. тонн.

В свою очередь, из ЕС в 2020 году в РФ было ввезено более 840 тыс. тонн многосоставной продукции, за три месяца текущего года - 215 тыс. тонн.