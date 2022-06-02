Ассоциация кондитеров признала сложности с логистикой и импортом сырья и упаковки

При этом в отрасли пообещали сохранить производство на уровне 2021 года

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России в 2022 году производство кондитерских изделий останется на уровне прошлого года, несмотря на сложности с логистикой и с импортом сырья и упаковки, прогнозируют в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

"В целом, по прогнозу АСКОНД, показатели производства в 2022 будут сопоставимы с уровнем прошлого года, динамика цен - ограничиваться высокой насыщенностью внутреннего рынка и стабильными ценами на ключевые ингредиенты", - заявил журналистам исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин.

Он отметил, что в последние годы кондитерская отрасль была одним из самых активно развивающихся направлений пищевой индустрии. Однако "с учетом масштабов экспортной деятельности в этом сегменте логистические сложности при ее организации в текущих условиях отразились и на объемах производства", признал он. Также он отметил трудности с поставками импортного сырья и упаковки.

1 июня Росстат сообщил, что в апреле в России производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий упало на 15,1% год к году и на 1,7% к предыдущему месяцу, до 134,7 тысячи тонн, за четыре месяца - на 6,3%, до 563,9 тысячи тонн. За неделю с 21 по 27 мая цены на шоколадные конфеты в среднем по России выросли на 1,3%.

Как заявил Лашманкин, идет работа над развитием альтернативных каналов импорта сырья и упаковки, а также расширением возможностей сбыта продукции российских производителей, что позволит увеличить загрузку предприятий и восстановить объемы выпуска продукции.

В 2021 году кондитерская отрасль произвела 3,983 млн тонн продукции, что 3,6% больше, чем в 2020 году, причем был перекрыт показатель "доковидного" 2019 года (3,929 млн тонн).