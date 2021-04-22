Кабмин одобрил законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам и членам их семей вида на жительство (ВНЖ) в РФ (так называемые золотые визы), сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания.

Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранцу, инвестировавшему в проекты в РФ и соответствующему критериям, установленным правительством, а также членам его семьи получить вид на жительство в России в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

Решетников сообщил, что Госдума может рассмотреть законопроект в осеннюю сессию, а вступить в силу он может в середине 2022 года одновременно с подзаконными актами.

В самом законопроекте численные критерии получения "золотых виз" не прописаны, они будут утверждены отдельным постановлением правительства.

Решетников сообщил, что, в частности, обсуждается сейчас следующий критерий - для получения ВНЖ иностранный инвестор должен будет вложить в открытие бизнеса в России или в недвижимость не менее 30 млн рублей.