Законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов согласован ведомствами РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в РФ (так называемых "золотых виз") согласован заинтересованными органами власти, в ближайшее время будет запущена процедура его принятия, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников,

"Что касается инициативы по предоставлению вида на жительство для иностранных инвесторов, то предложение, которое подготовило Минэкономразвития, поддержано нашими коллегами в федеральных органах власти. И это важный шаг для создания благоприятных условий для тех, кто вкладывает деньги в российскую экономику", - сказал министр, выступая на "круглом столе" с участием представителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ..

"Рассчитываем, что в ближайшее время будет запущена процедура внесения изменений в законодательство, которая даст возможность инвесторам постоянно проживать в стране, перемещаться, разумеется, сотрудничать с любыми российскими компаниями. Это будет значительным шагом для создания здесь более комфортных условий работы для тех, кто активно инвестирует в российскую экономику и ее развивает", - добавил он.

В ноябре Минэкономразвития разместило на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, направленный на упрощение порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ. Так, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в открытие бизнеса в России не менее 10 млн рублей и трудоустроить не менее 10 россиян или владеть не менее трех лет российскими гособлигациями или недвижимостью на сумму не менее 30 млн рублей.