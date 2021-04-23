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Intel сократила чистую прибыль в I кв. на 41% из-за судебных расходов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, зафиксировала более сильные, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки в первом квартале 2021 года, а также улучшила прогнозы на год. Как сообщается в пресс-релизе Intel, чистая прибыль компании в первом квартале уменьшилась на 40%, до $3,4 млрд по сравнению с $5,66 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Тем не менее, акции компании подешевели на 2,5% на дополнительных торгах в четверг, поскольку инвесторы сфокусировали внимание на существенном - более 20% - снижении выручки подразделения Data Center Group (DCG).

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Прибыль в расчете на акцию сократилась до $0,82 по сравнению с $1,31 годом ранее.

Показатель чистой прибыли включает в себя разовые расходы в размере $2,2 млрд, связанные с судебной тяжбой по делу о нарушении патентов.

Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $1,39 на акцию по сравнению с $1,45 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка компании сократилась менее чем на 1% - до $19,7 млрд, однако ее снижение было отмечено по итогам третьего квартала подряд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $1,15 на акцию при выручке в $17,79 млрд, сама компания - на уровне $1,1 на акцию и $17,5 млрд.

Intel отметила также, что ее выручка без учета операций по выпуску чипов памяти, которое она продает южнокорейской SK Hynix, составила в первом квартале $18,6 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, увеличилась на 8%, до $10,6 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $10,17 млрд. В то же время подразделение DCG, выпускающее оборудование для датацентров, показало снижение дохода на 20,4%, до $5,6 млрд. Результат оказался хуже консенсус-прогноза, составлявшего $5,89 млрд.

Выручка бизнеса в сфере интернета вещей (IoT) увеличилась на 4%, до $914 млн, при прогнозе аналитиков в $774,9 млн.

Согласно прогнозу Intel, ее выручка во втором квартале составит $18,9 млрд, или $17,8 млрд без учета продаваемого бизнеса в сфере чипов памяти, прибыль в расчете на акцию - $1,05.

Компания повысила прогноз выручки на весь текущий год до $77 млрд с ожидавшихся ранее $76,5 млрд, скорректированной прибыли - до $4,6 на акцию с $4,55 на акцию. Годовая выручка без учета продаваемого бизнеса прогнозируется Intel на уровне $72,5 млрд.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер, занявший этот пост лишь в феврале, в ходе телефонной конференции в четверг отметил проблему дефицита чипов на мировом рынке. По его словам, эта проблема будет сохраняться в ближайшие два года или до тех пор, пока чипмейкеры не введут в строй дополнительные мощности для производства полупроводниковых компонентов.

Он пообещал, что Intel быстро запустит некоторый объем производственных мощностей, чтобы содействовать сокращению дефицита чипов.

США Intel

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