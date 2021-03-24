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Intel инвестирует $20 млрд в два новых завода в США

Компания также планирует наращивать аутсорсинг

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp намерена инвестировать $20 млрд в строительство новых заводов для преодоления дефицита чипов, сообщает The Wall Street Journal.

Intel планирует построить два новых завода около своих предприятий в Аризоне, заявил новый главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер. Производство на новых заводах должно начаться в 2024 году.

Intel также намерена в течение года представить план дальнейшего расширения бизнеса в США, Европе и других регионах. За последний год Intel потеряла рыночную долю, а акции компании снизились в цене из-за роста конкуренции, потери основных клиентов и задержек в производстве чипов нового поколения, отмечает WSJ.

Гелсингер во вторник также сообщил, что компания будет больше полагаться на других производителей полупроводников, в том числе в производстве наиболее передовых процессоров.

Согласно новому плану аутсорсинга, другие представители отрасли, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co., будут производить для Intel ключевые компоненты микросхем. Глава компании также заявил, что Intel в некоторых случаях будет закупать у других производителей основные компоненты центральных процессоров.

В то же время он отметил, что Intel не отказывается от своей роли разработчика и производителя чипов и будет самостоятельно выпускать большинство чипов. Intel также возобновит усилия по производству чипов для других компаний и сфокусируется на таких клиентах, как Apple Inc. и конкурирующий чип-мейкер Qualcomm Inc.

Однако некоторые аналитики сомневаются, что Intel добьется успеха в производстве чипов для других компаний. "У них нет положительного опыта работы с такими клиентами", - отмечает Стейси Рэсгон из Bernstein Research.

Американский производитель компьютерных компонентов также сообщил об объединении деятельности по производству чипов в США и Европе в одно подразделение во главе с Рандиром Такуром, который ранее руководил производственно-сбытовыми операциями.

Интерес инвесторов к Intel, которая является крупнейшим в США чип-мейкером по объему продаж, снизился из-за ряда неудач. Intel уступила позиции некоторым азиатским чип-мейкерам. Помимо этого, Apple отказалась от закупок чипов компании для некоторых компьютеров Mac.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) в прошлом году обошел Intel и стал крупнейшим американским чип-мейкером по рыночной капитализации. Акции Nvidia в 2020 году подорожали более чем вдвое на фоне роста продаж ноутбуков и видеоигр. Бумаги Intel в минувшем году подешевели на 17%, однако их стоимость выросла примерно на 20% с момента объявления о назначении нового CEO в январе текущего года.

Недавние трудности Intel были связаны с проектированием чипа для 7-нанометрового процессора. Гелсингер отметил, что разработка этого чипа успешно продвигается после того, как компания модифицировала производственный процесс. Intel намерена начать заключительную стадию проектирования в этом году. Чипы должны стать доступны клиентам в 2023 году.

Intel также сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве в области исследований с International Business Machines (SPB: IBM) Corp.

Между тем Гелсингер ожидает, что компания превзойдет свой финансовый прогноз на первый квартал текущего года. Согласно представленному в январе прогнозу, в первом квартале скорректированная прибыль Intel составит $1,1 на акцию, выручка - $17,5 млрд.

Акции Intel дорожают на 5,6% на предварительных торгах в среду.

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