Владелец Snapchat в первом квартале увеличил выручку на 66%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, в первом квартале 2021 года сократила чистый убыток на 6% и увеличила выручку на 66%.

Улучшению показателей способствовал рост числа пользователей Snapchat, который очень важен для компании, поскольку основную часть ее выручки составляют доходы от рекламы. По данным на 31 марта, количество ежедневно активных пользователей приложения подскочило на 22% - до 280 млн по сравнению с 229 млн годом ранее, говорится в пресс-релизе Snap.

Тем не менее, темпы увеличения количества пользователей не оправдали прогнозов. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали рост показателя до 274,6 млн.

Чистый убыток Snap в январе-марте уменьшился до $286,9 млн по сравнению с $305,9 млн за тот же период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию снизился до $0,19 с $0,21 при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, в $0,21.

Квартальная выручка Snap увеличилась до $770 млн с $462,5 млн. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $744 млн.

Темпы роста выручки, а также числа ежедневно активных пользователей Snap в первом квартале были максимальными за три года, заявил главный исполнительный директор компании Эван Шпигель. При этом, "впервые в истории Snap, как публичной компании, был зафиксирован положительный свободный денежный поток", отметил он. Этот показатель в первом квартале составил $126 млн, увеличившись на $131 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно прогнозу Snap, в текущем квартале выручка компании составит $820-$840 млн. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $824 млн.

Акции Snap подорожали на 5% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 14%. Snap провела IPO в 2017 году.