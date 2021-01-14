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Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа после инаугурации Байдена

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мессенджер Snapchat планирует навсегда запретить аккаунт Дональда Трампа, как только состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена, сообщает Axios со ссылкой на представителя компании.

"В интересах общественной безопасности и на основании его (Трампа - ИФ) попыток распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию, которые являются явными нарушениями наших руководящих принципов, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт", - приводит Axios слова пресс-секретаря Snapchat.

Ранее Трамп в своем обращении к нации заявил, что в последние дни в стране произошло "беспрецедентное нападение на свободу слова".

После беспорядков в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Ранее Палата представителей США большинством голосов одобрила резолюцию об объявлении импичмента Трампу, теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат.

Snapchat Дональд Трамп

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