Совладелец зернового холдинга ВТБ сократил годовой чистый убыток в 1,8 раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Агронова", которой принадлежит 25% зернового холдинга ВТБ "Деметра", в 2020 году сократил чистый убыток в 1,8 раза, до 98,96 млн рублей со 177,8 млн рублей годом ранее, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка компании выросла почти в три раза - до 216,4 млн рублей с 72,2 млн рублей в 2019 году, валовый убыток снизился до 54,7 млн рублей со 123,7 млн рублей соответственно.

Компания "Агронова" принадлежит экс-президенту компании "Балтика" и бывшему главе корпорации "Олимпстрой" Таймуразу Боллоеву. Он также владеет "БТК Групп", которая работает в легкой промышленности.

"Агронова" (создана в 2016 году) занимается сельским хозяйством в Краснодарском крае. Одно из направлений - органическое земледелие. В 2018 году она создала компания "Органик Лаб" и заявила о планах вложить 1 млрд рублей в экосад площадью 32 га. В 2019 году приобрела активы обанкротившегося животноводческого комплекса "Возрождение" на Кубани.

Совладельцами зернового холдинга ВТБ "Агронова" и Marathon Group (24,999%) Александра Винокурова стали в апреле 2020 года. Группа ВТБ осталась владельцем "Деметра-холдинга" с долей более 50%.

"Деметра-холдинг" объединяет активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", доля в 50,01% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого ведущий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - АО "Русагротранс", а также более 75% акций ГК Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компания владеет 100% акций крупного экспортера зерна - ООО "Мирогрупп Ресурсы" (входит в топ-3 экспортеров зерна России) и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".