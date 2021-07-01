Выходец из Tele2 Эмдин возглавил зерновой холдинг ВТБ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сергей Эмдин назначен генеральным директором ООО "Деметра-Холдинг", в котором консолидированы зерновые активы ВТБ, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Виталий Сергейчук, занимавший эту должность с 2019 года, стал председателем совета директоров компании.

До прихода в "Деметра-Холдинг" Эмдин возглавлял телекоммуникационную компанию Tele2, ранее работал генеральным директором в управляющей компании аэропорта Пулково - ООО "Воздушные ворота северной столицы" и более 10 лет занимал руководящие должности в крупных промышленных и энергетических холдингах.

На новом посту он сфокусируется на реализации стратегии и развитии активов группы, повышении операционной эффективности, а также завершении формирования корпоративного контура компании, уточняется в сообщении.

Эмдин будет отвечать за укрепление позиций "Деметра-Холдинга" на зерновом рынке, расширение присутствия компании в ключевых регионах и развитие инновационных цифровых продуктовых решений.

Эмдин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, Университет штата Канзас, Гарвардскую школу бизнеса, Иркутский государственный технический университет. Является кандидатом экономических наук.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", 50,01% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - АО "Русагротранс", а также более 75% акций ГК Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.

Компания также владеет ООО "Мирогрупп Ресурсы" (входит в топ-3 экспортеров зерна) и ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".