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Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки и собирается обсудить с участниками рынка возможность возврата к допандемическим уровням надбавок по ипотеке с небольшим первоначальным взносом, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Достаточно быстро растет спрос на жилье инвестиционного плана, мы видим некоторое снижение качества кредитов ипотечных. Мы в прошлом году, чтобы поддержать ипотеку, снизили надбавки для кредитов с первоначальным взносом от 15% до 20%, мы считаем необходимым вернуться к препандемическим уровням, будем обсуждать в ближайшее время это с участниками рынка", - заявила она.

"В прошлом году в целом цены на жилье выросли гораздо выше инфляции. И предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается, здесь нужно нормализовать темпы роста ипотеки и, прежде всего, смотреть на доступность жилья, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг. И, конечно, банки должны учитывать все эти риски, связанные с такими кредитами", - отметила она.

23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.

Банк России Эльвира Набиуллина

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