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ЦБ не исключил ужесточения мер по ипотеке при ускоренном росте цен на жилье

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России в случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость для поддержания качества кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам, говорится в сообщении регулятора.

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ЦБ отмечает, что в 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. "Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию", - считает Банк России.

Годовой темп прироста ипотечного кредитования остается высоким - увеличение на 22% по кредитам в рублях на 1 февраля 2021 года. При этом, несмотря на ускоренный рост кредитования, стандарты кредитования изменились незначительно, отмечает ЦБ. Так, средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в IV квартале, составила 56% (в III квартале - 54%). Осталась практически неизменной доля предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в общем объеме выданных ипотечных кредитов - 31,8% в IV квартале (в III квартале - 31,7%).

ЦБ РФ

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