ЕС предлагает установить единые и обязательные стандарты ESG-раскрытия

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) инициировала изменения в законодательстве Евросоюза с целью установления для компаний единых полных метрик для раскрытия информации о климатических рисках, социальной политике и корпоративном управлении (ESG).

Если предложения ЕК будут одобрены, крупные и средние европейские компании, в том числе публичные, должны будут раскрывать информацию об устойчивом развитии так же, как и финансовую отчетность - в стандартизированном виде.

Сейчас в мире нет единых стандартов в сфере ESG, и агрегаторы этой информации (такие как CDP, Trucost) используют разные методики для оценки и сравнения эмитентов, поэтому инвесторам сложно оценить реальное влияние компаний на экологию и общество. Списки "наиболее устойчивых" корпораций, которые включаются в различные популярные ESG-рейтинги, обычно совпадают лишь на 40-50%.

В ЕС предлагается ввести обязательную систему классификации (таксономию) для инструментов "зеленого" финансирования, чтобы исключить так называемый greenwashing (зеленый камуфляж). До сих пор инвесткомпании сами определяли, какие инвестиции относить к "зеленым". При этом в 2020 году, по данным компании Morningstar, суммарный объем направляемых в ESG-фонды денег удвоился.

В проектах, опубликованных на сайте ЕК, биоэнергетика относится к "зеленым" инвестициям, а ядерная энергетика и природный газ в эту таксономию пока не включены. Жаркие дискуссии по этому поводу продолжаются.

В рамках этих инициатив Еврокомиссия предлагает утвердить новую директиву - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), которая заменит принятую в 2014 г. директиву о нефинансовой отчетности (Non-Financial Reporting Directive), так как предоставляемая компаниями согласно этому документу информация разрознена, не систематизирована и не полна.

Согласно проектам, раскрытие станет обязательным, требования новой директивы будут распространяться на более широкий, чем сейчас, круг компаний - в общей сложности почти на 50 000 бизнесов с оборотом более 40 млн евро или более чем с 250 занятыми.

В спектр раскрываемой информации будут включены данные о влиянии на окружающую среду, о работниках и социальной политике, о практиках в сфере борьбы с коррупцией, корпоративного управления и защиты прав человека. В том числе компании должны будут публиковать информацию о международных цепочках поставок - в части соблюдения поставщиками требований, например, по исключению принудительного труда. Как пишет The Wall Street Journal, для кредитных организаций важным вопросом является то, придется ли им раскрывать также данные о компаниях, которые они финансируют.

Предлагается поэтапно ввести систему независимой верификации раскрываемых ESG-данных (и это могут быть не только существующие аудиторские компании, работающие в сфере финансовой отчетности).

Раскрытие информации предлагается осуществлять в формате XHTML с тегированием полей в соответствии с утвержденной в будущем системой категоризации.

Проекты, представленные Европейской комиссией, на следующем этапе пройдут обсуждение с Европейским парламентом и Европейским советом. Эксперты считают, что с учетом обычной "скорости" европейских законодателей новые правила могут быть введены в ЕС с корпоративной отчетности за 2023 год.

Российские предприятия, работающие с рынками ЕС или привлекающие европейских инвесторов, также будут вынуждены учитывать новые правила в своей работе.