Костин заявил о нежелании банков брать на себя роль "ESG-контролеров"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банки не хотят брать на себя роль "ESG-контролеров", опасаясь, что все расходы на организацию системы отслеживания деятельности заемщиков лягут на них - как уже было с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД-ФТ), заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Недавно у нас было совещание с западными руководителями банков, у них такая озабоченность - они видят, что сегодня в европейских странах есть тенденция к тому, чтобы создать такую же систему за счет банков, как была создана в сфере антиотмывочного законодательства. То есть возложить на банки, по большому счету, полный контроль за деятельностью клиентов в этой области, в частности, в области охраны окружающей среды", - сказал Костин, выступая на съезде Ассоциации банков России.

"Конечно, банкиров это заботит, потому что, таким образом, вся тяжесть, бремя и расходы лягут на них", - добавил он. Инструментарий воздействия на клиентов у финансового сектора, между тем, ограничен: например, есть крупнейшие нефтедобывающие компании, которые в банках обслуживаются, но, как правило, не кредитуются, отметил глава ВТБ.

По словам Костина, исследование, проведенное Deloitte, показало, что свыше 80% банков не понимают - по каким критериям следует оценивать соответствие или несоответствие принципам ESG.

России необходимо определить свои подходы в части ESG и определить ответственных за контроль их исполнения, чтобы в дальнейшем участвовать в дискуссиях уже на международном уровне, сказал Костин. При этом прямой запрет на кредитование целых отраслей российской экономики с ее ресурсным профилем не подходит, уверен он.

"Если мы перестанем кредитовать угольную промышленность российскую, наиболее "непривлекательную" с точки зрения ESG... 150 тысяч работает (в России - ИФ) только угольщиков, и 500 тысяч работает на обслуживание угольной отрасли. Конечно, для нас это недопустимо", - заявил Костин.

ESG - совокупность характеристик управления компанией, включающая в себя экологическую и социальную политику, а также корпоративное управление.