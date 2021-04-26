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"Магнит" может направить 25 млрд рублей на дивиденды за 2020 год

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 245,31 рубля на акцию.

Общая сумма выплат может составить 24,999 млрд рублей, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Магнита" пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 10 июня. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 мая. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов рекомендовано установить 25 июня.

Магнит

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